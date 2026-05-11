Národní muzeum vystavilo výběr z Czech Press Photo 2025. V anketě uspěl i fotograf MAFRA

Autor: iDNES.cz, ČTK
  21:22aktualizováno  21:22
V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a fotografů, porota hodnotila celkem 5250 snímků.
KATEGORIE LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ Petr Topič, MAFRA, a.s., Andrej Babiš ve volební kampani | foto:  Petr Topič, MAFRA

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)
29 fotografií

Výstava představuje výběr asi 800 z nich. Fotografií roku se stal snímek ze série Práce horníků na dole ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku před ukončením těžby autora Lukáše Kaboně z Deníku. Výstavu, která potrvá do 30. listopadu, pořadatelé zahájili v pondělí večer.

Kaboň na vítězné Fotografii roku zachytil do půli těla svlečeného horníka při práci s rukama nad hlavou. Jeho snímky horníků z dolu ČSM-Sever zvítězily také v kategorii Reportáž. Kaboň v pondělí řekl, že vítězství v soutěži na něj upřelo nečekanou pozornost. „Radši bych byl za tím foťákem zpátky,“ uvedl.

317 fotografií

V kategorii Lidé, o kterých se mluví, vyhrál Petr Topič z mediálního domu MAFRA se sérií Andrej Babiš ve volební kampani. Martin Divíšek z agentury EPA černobílou sérií Loučení s kariérou české primabaleríny Nikoly Márové zvítězil v kategorii Portrét, umění a kultura. V kategorii Sport vyhrál Ray Basaley, který pro Forum 24 / Kyjev Independent zachytil tým Pokrova Lvov, první ukrajinský fotbalový tým hráčů s amputovanou končetinou.

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

Návštěvníci výstavy si budou moct prohlédnout práce vítězů i nominovaných ve všech soutěžních kategoriích, držitelů dalších ocenění včetně soutěže Czech Photo Junior. Zatím poslednímu ročníku soutěže nedominovalo žádné téma.

„Czech Press Photo je symbolem kvalitní žurnalistiky, v níž se snoubí kreativita, odvaha a profesionalita. Oceněné snímky nesou jedinečný rukopis svých autorů a vypovídají o své době způsobem, který slova nikdy plně nepostihnou,“ řekla ředitelka pořádajícího Czech Photo Veronika Souralová.

OBRAZEM: Babiš naléval becherovku, Fiala hleděl na býka. Politici dělali, že se nevidí

V 31. ročníku organizátoři poprvé umožnili účast v kategorii Projekt Evropa fotografům z evropských zemí. Uspěl v ní Sean Gallup z agentury Getty Images se sérií nazvanou Vědci provádějí měření na tajícím ledovci Rhôny ve Švýcarsku. Nová kategorie Život v Česku pak cílila na regionální obrazové zpravodajství, zvítězil Zdeněk Dvořák se sérií Poslední lvi v Čechách.

Národní muzeum hostí výstavu Czech Press Photo po šesté. Při zahájení výstavy organizátoři v pondělí večer pokřtili novou knihu Fotografie a její příběhy o posledních pěti letech Czech Press Photo.

