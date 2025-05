Miliony si nechte, odmítají obce na Křivoklátsku národní park i dotace

Novinářům to řekli zástupci 26 místních obcí, kteří ve středu dopoledne s rozměrným transparentem přišli k sýkořickému obecnímu úřadu vyjádřit svůj nesouhlas.

Dotační výzva se týká celkem šestnácti obcí, na jejichž katastru má nový národní park vzniknout. Peníze mohou místní úřady využít například na parkovací místa, chodníky a další infrastrukturu. O dotace mohou obce žádat od července. „Maximální výše podpory na jednu obec je deset milionů korun,“ uvedl Hladík.

Starosta obce Sýkořice Jaroslav Schneider (bezpp.) by přislíbené dotace uvítal. „My v tom vidíme velkou příležitost,“ řekl ve středu dopoledne Schneider, podle něhož by se obec měla stát vstupní branou do chystaného národního parku.

Peníze chce využít například na stavbu domu přírody. Ten by měl sloužit obci i návštěvníkům, proměnit se má i okolní prostranství včetně požární nádrže. Náklady vedení obce odhaduje kolem 50 milionů korun, další stavby kolem 30 milionů korun. U vjezdu do obce by mělo vzniknout parkoviště.

Podle ministra Hladíka má také například Chyňava projekt na informační centrum a rozvojové plány, stejně jako Sýkořice.

Naopak starostka obce Skryje Lenka Šnoblová dnes opět upozornila, že území budoucího národního parku nenaplňuje současnou zákonnou definici, protože Křivoklátsko vzniklo především činností lesníků a původních je jen několik procent porostů.

Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje národní parky jako rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů. Pokračuje také řada soudních sporů, obce, ale i lidé se obávají, že bude ohroženo jejich právo na příznivé životní prostředí.

Příprava na nápor návštěvníků

Oficiální dokumenty MŽP pro vyhlášení parku předpokládají nárůst turismu o téměř 100 tisíc návštěvníků ročně. Podle Hladíka je třeba pro návštěvníky vytvořit infrastrukturu, která by je měla zároveň usměrnit, například nasměrováním na méně vytížené cíle. „Právě národní park je tou entitou, která dokáže tyto věci řešit,“ řekl Hladík.

„My si nechceme v našich katastrech dělat další asfaltové plochy a další parkoviště,“ doplnila Šnoblová. Podle ní obce na Křivoklátsku trápí především chybějící kanalizace a vodovody.

Starostové upozorňují také na negativní dopady, jako je množství odpadků nebo auta parkující téměř kdekoliv. Tomu, že by je nová parkoviště usměrnila a turisty přesměrovala do méně exponovaných oblastí, nevěří například starosta obce Broumy Petr Jirka (bezpp.).

„Když jsou parkoviště někde dál, lidé stejně parkují, kde chtějí, takže by se musely dělat různé vyhlášky, samozřejmě by na to musel být někdo, kdo to bude vymáhat, a to je velká agenda pro tu obec,“ řekl starosta.

Křivoklátsko by se mělo od příštího roku stát pátým národním parkem v zemi, i když by podle jeho odpůrců území mělo zůstat pouze chráněnou krajinnou oblastí. Park podle plánů bude zabírat 105 kilometrů čtverečních, což představuje zhruba 17 procent současné chráněné krajinné oblasti.