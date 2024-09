Národní pouť ku svatému Václavu

Pouť do města, kde je uloženo palladium země české, je každoroční oslavou mučednické smrti hlavního českého patrona sv. Václava. O tom, že jde o církevní událost prvořadého významu, svědčí i to, že v roce 2009 svatováclavskou mši sloužil papež Benedikt XVI., který Starou Boleslav navštívil jako první Svatý otec v její tisícileté historii.

Palladium (ochranný obraz vlasti, pozn. red.) je drobný kovový gotický reliéf Madony s dítětem zasazený v rámu posázeném drahokamy. Podle pověsti jej dostala sv. Ludmila od sv. Metoděje při svém křtu. Po její mučednické smrti ho zdědil její vnuk, sv. Václav. Když byl Václav ve Staré Boleslavi na prahu kostela sv. Kosmy a Damiána zavražděn, zahrabal jeho pobočník Podiven reliéf do země, kde ho prý vyoral prostý sedlák v polovině 12. století. V místě nálezu pak byl postaven kostelík a podle legendy se tu odehrávaly první zázraky spojené s touto mariánskou ikonou. Protože přiváděly do Staré Boleslavi desetitisíce poutníků, přestal původní kostelík brzo stačit, a tak byl vybudován raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je jeho domovskou svatyní dodnes.

Program pro děti i dospělé

Přípravy na Národní svatováclavskou pouť jsou v plném proudu. Kolegiátní kapitula svatého Kosmy a Damiána ladí duchovní část, město má na starosti kulturní a doprovodný program. „Oslavy začnou v pátek 27. září. Před baziliku svatého Václava ve Staré Boleslavi dorazí konvoj Hradní stráže doprovázející relikvii sv. Václava. Pro návštěvníky je to vždy velmi zajímavá podívaná. Blikající majáčky motocyklů a vozů Hradní stráže i relikviářové vozidlo a samotná relikvie – lebka sv. Václava – vždy nastolí výjimečnou atmosféru,“ zve Kateřina Stránská z městského úřadu.

Na sobotní poutní bohoslužbu na Mariánském náměstí každoročně míří tisíce věřících. „S tím se samozřejmě pojí i bezpečnostní opatření a dopravní omezení. Nejvíce dopravu ve městě ovlivní úplná uzavírka části silnice II/610, která znemožní průjezd mezi Brandýsem a Boleslaví,“ upozornila Stránská s tím, že se v sobotu motoristé nedostanou přes most Generála Lišky do centra Staré Boleslavi v době od 6 do 22 hodin. Objízdná trasa povede po dálnici D10.

Duchovní program

pátek 27. září

19.00 příjezd relikvie sv. Václava, následuje Svatováclavský koncert a nešpory

sobota 28. září

10.00 Poutní mše svatá na Mariánském náměstí, hlavní celebrant a kazatel Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský 14.00 modlitba za národ u palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 17.00 odjezd relikvie sv. Václava na Pražský hrad 17.30 závěrečný koncert pro poutníky v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

neděle 29. září

16.00 koncert k poctě knížete svatého Václava v bazilice sv. Václava

K Národní svatováclavské pouti vedle duchovního patří i kulturní program. Letos na pódiu uvítají Janka Ledeckého nebo Michala Hrůzu. Prostor ale tentokrát dostanou i méně známí či začínající umělci z regionu. Na pódiu Houštce budou moci svůj um představit v rámci takzvané busking stage. „Návštěvníci jistě ocení také poctivý řemeslný jarmark, který se objeví hned na několika místech ve městě. Více než kilometrová ulice Lázeňská bude lemována stánky s pouťovým zbožím a jídlem nebo pitím. Opět přijedou i vinaři, oblíbeným pouťovým pitím je čerstvý burčák. Děti si mohou užít podívanou na svatováclavský kostýmovaný průvod nebo ohňovou show. Největším lákadlem jsou samozřejmě pouťové atrakce, které jako vždy zaplní celou louku houšteckého lesoparku,“ říká kateřina Stránská.