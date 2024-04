Bývalý policista, který dostal 28 let za násilí na ženách, podal stížnost

Podle znalců muž činy spáchal v souvislosti se svou sexuální deviací. Obžalovaný tvrdil, že v době skutků byl nepříčetný kvůli pervitinu. Podle odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze však muž v době činů neměl vymizelé ani rozpoznávací, ani ovládací schopnosti.

Součástí verdiktu je kromě výjimečného trestu vězení také sexuologické léčení v ústavní formě.

Nejvyšší soud uvedl, že neexistují žádné rozumné pochybnosti o mužově vině. „Souhrn provedených důkazů totiž tvořil logickou a ničím nenarušovanou soustavu vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících důkazů, které ve svém celku spolehlivě prokazují všechny relevantní okolnosti předmětného skutku a usvědčují z jeho spáchání obviněného,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu. Potvrdil také správnost právní kvalifikace a zákonnost uloženého trestu.

Po propuštění z bezpečnostního sboru se muž živil jako taxikář. Na šestapadesátiletou sousedku zaútočil na začátku května 2019 dvěma noži i dalšími nástroji. Její byt poté zapálil, aby zakryl stopy. Oheň včas zlikvidovali hasiči, z panelového domu při tom evakuovali 81 obyvatel.

Násilí na ženách se dopustil již předtím. V roce 2015 napadl ve svém autě ženu, kterou škrtil, mlátil do obličeje a sebral jí kabelku. V roce 2018 po sexu zaútočil na prostitutku, zlomil jí nos a rdousil ji. Znásilnil také svou známou a rovněž svou matku, což je důvod, proč nelze kvůli ochraně obětí uvést mužovo jméno.

Soudy se musely vypořádat s otázkou, zda byl muž při svém jednání při smyslech, či zda jeho chování významně ovlivnil pervitin. V takovém případě by ho bylo možné potrestat pouze za trestný čin opilství. To také pražský městský soud původně udělal a vyměřil mu 13 let a čtyři měsíce odnětí svobody. Za opilství to bylo maximum možného.

Odvolací soud ale následně prohlásil posudek bohnické léčebny za nepřesvědčivý, mužovy nejzávažnější skutky vrátil k novému projednání a nařídil vypracování revizního posudku. Ten muže označil za sadomasochistu a uvedl, že nelze prokázat, že by v době spáchání vraždy trpěl akutní intoxikací, natož toxickou psychózou, před i po napadení sousedky se choval racionálně.