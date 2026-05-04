Kriminalita v metropoli klesá. Statistiky však kazí nárůst násilí a loupeží

Jana Sobíšková, Jan Bohata
  15:02aktualizováno  15:02
Kriminalita v metropoli dál klesá, pochlubili se statistikami za první tři měsíce roku 2026 policisté. Dodali však, že násilná kriminalita v Praze meziročně rostla. Rozpor? Nikoli nezbytně. Pocit bezpečí je podle kriminologů hodně individuální záležitost a statistická data nemusí korespondovat s tím, kde a jak se Pražané opravdu cítí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Celková kriminalita je tvořena různými druhy trestné činnosti, jako je majetková, hospodářská, násilná, mravnostní a ostatní. Přičemž největší část tvoří majetková kriminalita, která dlouhodobě klesá. Díky tomu klesá i celkový počet trestných činů,“ objasnil mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Násilná kriminalita má tak na celkové kriminalitě výrazně menší podíl. Tvoří ji podle Daňka asi jen z pěti procent. „Její meziroční nárůst je v porovnání s prvním čtvrtletím minulého roku o 64 případů, což činí 0,8 procenta. Proto tento její nepatrný nárůst nemá vliv na celkový trend. Jinými slovy, i když evidujeme mírný nárůst násilné kriminality, celková kriminalita zároveň klesá,“ dodal.

Pokles zločinnosti představuje celorepublikový trend. Metropole ale platí daň za výjimečnost, odehraje se zde více než pětina trestných činů v rámci ČR.

V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů

„Pro velkoměsta jsou charakteristické mnohé kriminogenní faktory jako vysoká hustota obyvatelstva a z toho plynoucí anonymita pachatelů trestné činnosti, koncentrace problematických osob, cizinecký ruch, příležitosti, které nabízí rozsáhlá obchodní síť a podobně,“ vysvětlila Simona Diblíková z Institutu kriminologie a sociální prevence (IKSP).

Na základě jednoho podkladu nelze prý jednoznačně označit Prahu jako bezpečnou či nebezpečnou. „Hodnocení bezpečnosti je vždy relativní a je třeba uvažovat v širších souvislostech,“ upozornila Diblíková.

Ochota k agresivitě

Násilné jednání ve společnosti vyplývá z různých příčin. „Jedním z faktorů může být reakce na frustraci, nižší odolnost vůči stresu či zkratkovité jednání řešené agresí. Ochota jednat agresivně záleží také na předchozích zkušenostech s násilím, postoji skupiny, jíž je konkrétní člověk členem, k násilí a osobnostními vlastnostmi,“ vysvětlil Joža Spurný, psycholog z Policejní akademie ČR.

Roli hraje i ovlivnění návykovými látkami, alkoholem či narkotiky. „Dopad na chování jedince může mít celková atmosféra společnosti, sdělovací prostředky a sociální sítě, kde agresivní chování spouští zdánlivá anonymita,“ dodal Spurný.

Kriminalita v Česku meziročně klesla. Ubylo vražd, vzrostly mravnostní činy

Násilných činů oproti prvním třem měsícům roku 2025 přibylo více než šest desítek. V Praze se jich odehrálo 513. Z nich recidivisté měli na svědomí 81 případů, 51 cizinci. Šlo o loupeže, ale též nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování.

Charakteristický velkoměstský násilný delikt představují loupeže. Letos jich kriminalisté registrují 62, 29 z nich, neboli 46 procent, uzavřeli. Obvinění si vyslechlo 14 recidivistů a pět cizinců. Loni se jednalo o 43 loupeží za shodnou dobu. V kolonce objasněno vyšetřovatelé tehdy vykázali 25 kauz, tedy 55,8 procenta. Šlo o 12 opakovaně trestaných a sedm cizinců.

Kriminalita není stejnoměrně rozprostřena. Praha nemá obávané zóny, k nimž se blíží některé čtvrti v Berlíně. Znát jsou ale sociální rozdíly, kdy se enklávy bohatých Pražanů uzavírají. Naopak lidé s nižšími příjmy žijí na periferních sídlištích.

Kriminalita loni v Česku klesla. Mravnostní činy narostly, i cizinci mají větší podíl

„Nevznikají rozsáhlé izolované ostrovy jedné skupiny, přesto sledujeme, že některé rozdíly se postupně zvětšují,“ upozornil Petr Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Ten vytvořil studii o rezidenční segregaci. Pražané s nižšími příjmy se podle analýzy IPR soustředí na Černém Mostě či Horních Počernicích. Nadprůměrný podíl obyvatel v některých čtvrtích tvoří Ukrajinci. „Extrémním případem je severní část Horních Počernic, kde Ukrajinci tvoří přibližně polovinu obyvatel,“ shrnuje IPR.

Bohatí a bezpeční

Rozdíly lze pak nalézt ve statistice kriminality. Databáze v Horních Počernicích od začátku ledna do konce března 2026 eviduje 476 porušení paragrafů. Ve 430 případech se jedná o přestupky, pět věcí představuje násilná kriminalita, 24 je krádeží prostých a vloupáním.

Na Černém Mostě v lokalitě okolo autobusového terminálu statistiky za letošek evidují 81 porušení zákona. Zpravidla jde o přestupky, ale také krádeže vloupáním, podvody i případy výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

80 útoků nožem každý den. V Německu narůstá počet zločinů páchaných cizinci

Naopak typičtí představitelé vysoké třídy s nadstandardními příjmy a sociálním postavením se soustřeďují v nové rezidenční zástavbě. Typickým je hrdlořezské Zelené Město. Letos tam dosud došlo k pěti přestupkům a jedné krádeži.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo...

4. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  12:22,  aktualizováno  17:03

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele Sebastiana Pawlowského se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co...

4. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na 118. kilometru. Podle mluvčí policie Jany Kroutilové se...

4. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře

ilustrační snímek

Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím...

4. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a další dva se zranili. Komunikace bude po dobu vyšetřování zavřená. Prvotní informace uváděly pět aut, což později...

4. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:57

Oheň byl vidět pár set metrů od nás, líčí šéf domova seniorů v Českém Švýcarsku

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)

Má za sebou hodně těžké chvíle. Ředitel domova pro seniory v Chřibské na Děčínsku Igor Prokeš v noci ze soboty na neděli s obavami sledoval do oranžova zbarvenou oblohu. Nezvyklou barvu nebe měl na...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Pamětní schránka připomene pohnutou historii Larischovy vily v Pardubicích.

PamÄ›tnĂ­ schrĂˇnka pĹ™ipomene pohnutou historii Larischovy vily v PardubicĂ­ch.

Součástí Larischovy vily v Pardubicích je ode dneška pamětní schránka s mincemi a dokumenty. Budoucím generacím připomene vznik budovy a její pozdější pohnutý...

4. května 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Na vybudování kontroverzní mezistanice lanovky na Ještěd vedení města netrvá

ilustrační snímek

Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího...

4. května 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Černá pasažérka kavka. Dvoutýdenní záchrana uvězněného opeřence v Kobylisích má tříleté výročí

Pták se stal hitem na sociálních sítích. Důležité pro jeho záchranu bylo to,...

Chráněná kavka obecná před třemi lety v pražském metru uvízla na dlouhé dva týdny. Případ tehdy vyvolal mimořádnou záchrannou akci, do které se zapojili záchranáři i ochránci přírody, a ukázal, jak...

4. května 2026  16:30

Léky na hubnutí snižují riziko infarktu, ať je pojišťovny hradí, míní kardiologové

ilustrační snímek

Nejen od přebytečných kilogramů pomáhá nová generace léků na hubnutí. Mezinárodní studie odhalila, že také významně snižuje riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin....

4. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.