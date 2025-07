Policistu viní z úniku kompromitujících informací na politika, dostal peněžitý trest

Policista, který je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněného nakládání s osobními údaji, se jednání nezúčastnil.

Soudce Jan Vaníček upozornil, že policista nebyl dosud trestaný, není proto podle něj důvod ukládat trest odnětí svobody. Trest bude muž podle rozsudku splácet v měsíčních splátkách po 5000 korunách. Policista je nyní postaven mimo službu, pokud by byl odsouzen pravomocně, nemohl by nadále u policie pracovat.

Policista Martin Lonský se podle obžaloby v roce 2021 dozvěděl, že pražské policejní ředitelství bývalého starostu prověřuje kvůli půjčce, kterou získal od podnikatelů, jejichž firmy zajišťovaly IT služby pro Prahu 3.

Lonský podle obžaloby informaci předal svému známému, konkurenčnímu politikovi z TOP 09 Antonínu Svobodovi. Informace se následně objevily v médiích, podle nepravomocného rozsudku je novinářům předala „blíže nezjištěná osoba“. Prověřování Bellua bylo později odloženo.

Podle státního zástupce se u soudu prokázalo, že policista odeslal Svobodovi zprávu s informacemi z trestního řízení s cílem způsobit Belluovi újmu. Podle něj věděl, že zveřejnění informací může politika poškodit v politickém boji. Policistovi v závěrečné řeči navrhl podmíněný trest a zákaz činnosti v bezpečnostních sborech.

Podle policistova obhájce ale naopak byla tvrzení obžaloby vyvrácena. Právník v závěrečné řeči řekl, že policista se jako operativec běžně pohyboval v zájmovém prostředí a s politiky komunikoval. Podle něj se nepodařilo prokázat ani motiv jednání - Svoboda podle obhájce před soudem vypověděl, že měl s Belluem nadstandardní, až přátelské vztahy.

Podle právníka také popřel, že by od policisty získal jakoukoli informaci nebo že by znal novináře, který informace o prověřování později zveřejnil. Právník uvedl, že informaci mohli vynést jiní lidé, zmínil jiné regionální politiky ODS nebo Finanční analytický úřad, který na půjčku upozornil policii.

Obhájce také zkritizoval postup Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která případ vyšetřovala. Podle něj například nařídila odposlechy i přes to, že k nim nebyl relevantní důvod. Soudu navrhnul, aby policistu buď osvobodil, nebo jeho případ předal do kárného řízení.

„Na jednu stranu soud připouští, že to unikalo jinudy, na druhou je jasné, že to unikalo od nás. Takže bych počkal na písemné vyhotovení, jak to bude shrnuto, a podle toho zvážíme další postup,“ řekl obhájce po vynesení rozsudku novinářům. Obhájce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Bellu v případu vystupuje jako poškozený, před soudem vypovídal v dubnu. Zveřejnění článků před volbami do zastupitelstva v roce 2022 podle něj bylo jednoznačně plánované. Uvedl, že situace ho nejen společensky dehonestovala, ale vytvořila také velký tlak na jeho rodinu a soukromý život.

I proto se podle svých slov rozhodl nekandidovat na předních místech kandidátky. Do zastupitelstva Prahy 3 se nakonec nedostal. Bellua dnes soud s nárokem na odškodnění odkázal na civilní řízení. Prověřování bývalého starosty policie nakonec odložila.