Nebezpečný muž vyskočil z okna a utekl z Bohnic. Policie prosí veřejnost o pomoc

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:02aktualizováno  17:02
Z bohnické léčebny v Praze uprchl v sobotu po 13:00 skokem z okna nebezpečný paranoidní muž. Léčbu měl nařízenou po odsouzení za ohrožování nožem. Na policejním webu to oznámil mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Policisté žádají veřejnost o informace o pohybu hledaného, ale lidé by se ho určitě neměli podle Hrdiny snažit sami zadržet.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hledaný čtyřicetiletý Pavel Čonka utekl ze zdravotnického zařízení v Bohnicích, když vyskočil z okna v prvním patře. Léčil se tam se závislostí na omamných a psychotropních látkách.

„Pacient může být velmi nebezpečný svému okolí, jelikož je paranoidní, může slyšet hlasy a má narušený kontakt s realitou. V loňském roce byl tento muž odsouzen za trestný čin nebezpečné vyhrožování s nožem,“ sdělil mluvčí policie.

Čonka měří asi 160 centimetrů, má snědou pleť a je hubený. Má hnědé oči a hnědé vlasy a vousy. Na sobě měl tmavé kalhoty, světle modrou košili, tmavě modrou bundu a červenou znečištěnou kšiltovku.

„Pokud jste hledaného kdekoliv viděli, volejte prosím ihned linku 158,“ požádal veřejnost Hrdina. „Jelikož je ve velmi špatném psychickém stavu a může být nebezpečný svému okolí, nepokoušejte se ho v žádném případě zadržet sami,“ doplnil.

27. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

