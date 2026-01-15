Na Smíchově bouraly tramvaje. Jedna srazila ženu, přišla o nohu

Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové tramvaj srazila ženu ve věku zhruba 50 let. „Utrpěla ztrátová poranění dolních končetin, kolegové zajistili léky, kyslík a v umělém spánku ji převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ řekla pro iDNES.cz. „Na místo jsme poslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora,“ upřesnila.
„Ženu jsme přispali, podali léky na bolest, tekutiny, zastavili krvácení, imobilizovali a transportovali do jednoho z pražských traumacenter,“ uvedli záchranáři na sociální síti X.
„V Nádražní ulici na Andělu srazila tramvaj chodce, zasahuje tam záchranka,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčková. „Na Smíchovském nádraží se ještě srazila tramvaj s autem, takže v úseku je nehod víc,“ dodala.
Nehody v oblasti omezily linky tramvají 4, 5, 12, a 20. V úseku Hlubočepy - Slivenec fungovala náhradní tramvajová doprava.