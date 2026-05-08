Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Policie na sociální síti X vyzvala řidiče k opatrnosti a upozornila, že v místě nehody je doprava omezená. „Oznámení o události jsme přijali před druhou hodinou odpoledne,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa s tím, že provoz byl na místě obnoven krátce po půl čtvrté. Komplikace se týkaly úseku dálnice ve směru na sever Čech.
|
Hromadná nehoda uzavřela úsek dálnice D8 u Prahy. Místo je opět průjezdné
Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta utrpěli při nehodě dva lidé lehká zranění. „Zdravotníci je po ošetření převezli do roudnické nemocnice,“ dodal.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz