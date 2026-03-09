Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Nehoda se stala okolo půl sedmé.
„Dnes ráno jsme vyjížděli k nehodě na 35. kilometru silnice číslo 16 u obce Uhy, kde došlo ke střetu osobního auta s kamionem. Dvě osoby z osobního auta následkem střetu zemřely, řidič kamionu vyvázl bez zranění,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
Policisté na místě provedli u řidiče nákladního vozu dechovou zkoušku, která vyšla negativně. Příčinu nehody policisté stále vyšetřují.
U nehody zasahovali hasiči z Kladna a Mělníka, kteří vyprostili dva lidi z osobního automobilu.
„Zároveň došlo kvůli střetu vozidel k úniku kapalin z nákladního vozu, kapalinu hasiči za pomoci IBC kontejneru přečerpali,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.
Na místo je přítomen koroner, pokračuje také vyšetřování a dokumentování nehody. Silnice bude uzavřená zřejmě několik hodin.