V Praze se srazil autobus s dodávkou, mezi zraněnými je i dítě

„U nehody zasahují v ulici Za Vokovickou vozovnou hasiči z Petřin. Proběhlo zajištění obou vozidel, zasypání uniklých provozních kapalin a úklid komunikace. Tři osoby předány do péče záchranné služby,“ uvedli hasiči na síti X.
Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové vyjely na místo nehody dvě posádky záchranářů.
„Podle prvotních informací by měli být zranění dva až tři lidé. Nejedná se však o vážná zranění, nejsou v ohrožení života,“ řekla.
Později doplnila, že do péče záchranáři převzali muže a ženu okolo 40 let a také dítě. „Všichni byli při vědomí převezeni do nemocnice k dalšímu ošetření,“ doplnila. Zraněný muž byl podle ní řidič havarované dodávky. Žena a dítě cestovali autobusem.
Na místo vyjeli i policisté, aby určili příčinu nehody a našli jejího viníka. „Na místě je ještě částečně omezen provoz, protože se čeká, až přijede odtahová služba,“ uvedla Kropáčová krátce po půl jedné.
