Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu se znovu rozjíždí

Nehodu na 21. kilometru dálnice D5 měli policisté hlášenou v 05:11. Uzavřený byl úsek mezi exity 22 Beroun-západ a 18 Beroun-centrum, uvedlo Národní dopravní informační centrum. Na místě se v důsledku nehody podle serveru dopravniinfo.cz vytvořila asi osm kilometrů dlouhá kolona.
„Po dopravní nehodě jsme ošetřili dva muže. Jednoho se středně těžkým poraněním jsme vezli do Fakultní nemocnice Motol, druhý pacient s lehčím poraněním byl převezen do Hořovické nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.
Mluvčí policie Schneeweissová potvrdila, že u obou řidičů provedla přivolaná hlídka dechovou zkoušku na alkohol, která dopadla negativně.
Provoz se následně v 7:20 podařilo obnovit a kolona se rozjíždí.