Na dálnici D7 se z kamionu vysypal náklad, místem se jezdí jedním pruhem

11:12 , aktualizováno 12:39

Na dálnici D7 na trase Chomutov – Praha poblíž Brandýsku se při nehodě kamionu vysypal sypký materiál. Směr do Prahy byl uzavřen od exitu Knovíz. Nyní lze místem nehody projet jedním jízdním pruhem. Na místě nebyl nikdo zraněn. Podle prvních předpokladů by se měla komunikace otevřít do 14:25.