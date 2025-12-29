Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Ke srážce osobního auta s cyklistou došlo před čtvrt na jedenáct. Na místo nehody byly povolány všechny jednotky integrovaného záchranného systému.
Záchranářům s lékařem se i přes okamžitou resuscitaci nepodařilo vážně zraněného cyklistu udržet naživu a svým zraněním podlehl. Policie u zemřelého nařídila soudní pitvu.
„Oznámení o nehodě jsme dostali dopoledne okolo 10:17. Na místo jsme vyslali posádku s lékařem. Cyklista bohužel nehodu nepřežil,“ okomentovala mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Řidička osobního automobilu vážně zraněnému muži neposkytla první pomoc a z místa nehody ujela. Policie proto po ní zahájila pátrání, procházela kamerové záznamy a hledala svědky.
Když se později řidička sama policii přihlásila, tvrdila, že do něčeho narazila, ale nevěděla, zda se jednalo o předmět, zvíře, či dalšího účastníka silničního provozu. Následně u ní byla provedená dechová zkouška i test na drogy, které vyšly negativně.
„S ženou nyní probíhají procesní úkony, ohledává se i vozidlo, zda se jedná o to, se kterým byla dopravní nehoda způsobena,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Silnice 2012 směrem na Braškov, Kyšice a Velkou Dobrou byla na dobu vyšetřování nehody uzavřena.
