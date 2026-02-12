Hromadná nehoda uzavřela dálnici D11. Bouralo pět osobních aut a náklaďák

Vozy havarovaly před 9:00. „Jedná se o pět osobních aut a jedno nákladní,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Několik lidí bylo v péči záchranářů. „Ošetřovali jsme asi devět pacientů, jednoho s bolestí hlavy, nicméně nikdo nevyžadoval transport do nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeské ZZS Monika Nováková.
„Z vozidel nebylo nutné nikoho vyprostit, ale poskytli jsme první pomoc jedné osobě, zajistili místo dopravní nehody a provedli u všech vozidel protipožární opatření,“ informovali středočeští hasiči na síti X. Po skončení vyšetřování nehody pomohou s naložením vozidel na odtahovou službu a úklidem.
Dálnici policisté v úseku uzavřeli. Provoz byl po 11:00 obnoven levým jízdním pruhem, po necelé půlhodině pak řidiči na místě projeli už bez omezení. Na místě byly několikakilometrové kolony, které se postupně rozjely.
Podle policejní mluvčí se havárie stala v místě dopravního omezení. Příčinu nehody policisté vyšetřují.
