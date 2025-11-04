Nehoda náklaďáku a dodávky ochromila dopravu na D1. Pro zraněného letěl vrtulník

Dálnici D1 na 26. kilometru před obcí Lensedly uzavřela po ranní deváté hodině nehoda náklaďáku a dodávky. V úseku nehody operovaly složky integrovaného záchranného systému a lékařský vrtulník, který s těžkým zraněním transportoval do nemocnice řidiče dodávky.
„Převzali jsme do péče pacienta, který byl zaklíněný, ale při vědomí. Utrpěl úraz dolní končetiny a letecky jsme ho transportovali do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
V průběhu zásahu vrtulníku byla dálnice zcela uzavřená. Vytvořená kolona se táhla až v délce pěti kilometrů. Řidič cizí národnosti z nákladního vozidla vyvázl z nehody bez zranění.
V důsledku nehody došlo také k poškození osobního vozidla, kterému odmrštěný kus ze srážky poničil přední sklo.
Mluvčí policie Barbora Schneeweissová pro redakci iDNES.cz potvrdila, že dálnice byla do 9:20 neprůjezdná jedním jízdním pruhem a nyní je úsek zcela průjezdný.
„Havarovaná dodávka byla z místa odklizena odtahovou službou a nehoda z naší strany zadokumentována,“ dodala Schneeweissová.
Proč ke střetu došlo, bude nyní předmětem vyšetřování. Mluvčí policie ovšem vyloučila, že by byl u řidičů při dechové zkoušce odhalen alkohol.
