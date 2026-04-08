Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Autor: iDNES.cz, ČTK
  9:52aktualizováno  10:28
Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut. Vyžádala si tři zraněné včetně dítěte, na místo letěl vrtulník záchranné služby. Dálnice byla ve směru na Prahu déle než hodinu neprůjezdná, poté se podařilo obnovit provoz odstavným pruhem, sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.
ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Nehoda byla hlášena po 09:00. Auta do sebe narazila v koloně. „Mělo by jít o zadní náraz kvůli nedobrzdění,“ uvedla Richterová.

Dálnice mezi Souticemi a Psáři byla ve směru na Prahu neprůjezdná, po 10:00 se podařilo částečně obnovit provoz.

„Vrtulník odlétl, úklid vozovky je proveden. Auta jezdí po zpevněné krajnici po pravé straně,“ dodala Richterová.

