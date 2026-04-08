Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Nehoda byla hlášena po 09:00. Auta do sebe narazila v koloně. „Mělo by jít o zadní náraz kvůli nedobrzdění,“ uvedla Richterová.
Dálnice mezi Souticemi a Psáři byla ve směru na Prahu neprůjezdná, po 10:00 se podařilo částečně obnovit provoz.
„Vrtulník odlétl, úklid vozovky je proveden. Auta jezdí po zpevněné krajnici po pravé straně,“ dodala Richterová.
