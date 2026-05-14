Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí

Středočeští policisté dostali oznámení krátce před 17. hodinou od záchranářů. Podle prvotního zjištění stálo v odstaveném pruhu na dálnici D11 na 14. kilometru ve směru na Prahu dodávka s přívěsem.
„Zřejmě tam opravovali defekt na pneumatice nebo na vozidle,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.
„Do dvou osob narazilo nákladní vozidlo, které převáželo osobní automobily,“ uvedla mluvčí policistů s tím, že všichni zranění lidé jsou cizinci.
Podle informací záchranné služby byli zraněni tři lidé. Záchranáři na místo vyjeli s vrtulníkem, dvěma záchrannými posádkami a posádkou s lékařem.
„Máme v péči těžce zraněného pacienta, který bude po ošetření transportován letecky do fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhý pacient je středně těžce zraněný je převezen do fakultní nemocnice Bulovka. Třetí s lehčím poraněním do nymburské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
U řidiče nákladního vozu byla provedena dechová zkouška i test na jiné návykové látky, obě vyšly negativní, informovala policejní mluvčí.
„Dálnice D11 je uzavřena po dobu zásahu složek IZS, po dobu dokumentace a po dobu odklízení,“ uzavřela Schneeweissová.