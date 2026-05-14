Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:02aktualizováno  18:40
Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo, dálnice je na 14. kilometru ve směru na Prahu uzavřená. Tři cizinci byli zraněni, na místě přistává vrtulník záchranářů.

Středočeští policisté dostali oznámení krátce před 17. hodinou od záchranářů. Podle prvotního zjištění stálo v odstaveném pruhu na dálnici D11 na 14. kilometru ve směru na Prahu dodávka s přívěsem.

„Zřejmě tam opravovali defekt na pneumatice nebo na vozidle,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.

„Do dvou osob narazilo nákladní vozidlo, které převáželo osobní automobily,“ uvedla mluvčí policistů s tím, že všichni zranění lidé jsou cizinci.

Podle informací záchranné služby byli zraněni tři lidé. Záchranáři na místo vyjeli s vrtulníkem, dvěma záchrannými posádkami a posádkou s lékařem.

„Máme v péči těžce zraněného pacienta, který bude po ošetření transportován letecky do fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhý pacient je středně těžce zraněný je převezen do fakultní nemocnice Bulovka. Třetí s lehčím poraněním do nymburské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

U řidiče nákladního vozu byla provedena dechová zkouška i test na jiné návykové látky, obě vyšly negativní, informovala policejní mluvčí.

„Dálnice D11 je uzavřena po dobu zásahu složek IZS, po dobu dokumentace a po dobu odklízení,“ uzavřela Schneeweissová.

