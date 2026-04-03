Na dálnici D11 u Prahy havarovalo osobní auto, zraněna je řidička a dítě

Na dálnici byl téměř tři hodiny omezený provoz, kvůli přistávání musela být asi čtvrt hodiny zcela uzavřena, řekli mluvčí policie Michaela Richterová a záchranné služby Marek Hylebrant.
Nehoda se stala po 13:00. Řidička osobního vozu Škoda Fabia podle Richterové z neznámých důvodů vyjela z dálnice. Kromě ní se při nehodě zranilo také dítě. „Předali jsme ho letecké záchranné službě, která ho transportovala na urgentní příjem do Motola. Druhého zraněného jsme přepravili pozemní cestou do Královských Vinohrad,“ uvedl Hylebrant.
Přistávání vrtulníku si vyžádalo úplnou uzavírku dálnice, jinak auta jezdila jedním jízdním pruhem. V 15:45 byla dálnice ve směru na Hradec opět plně průjezdná. Příčinu a okolnosti nehody policisté zjišťují.
