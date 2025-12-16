Podrobnosti připravujeme
Pražský okruh uzavřela vážná nehoda. Řidiče dodávky musí vystříhávat
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....
Vážná nehoda dodávky a kamionu uzavřela Pražský okruh u Lochkova ve směru na letiště. Řidiče dodávky musí hasiči vystříhat, na místě přistál vrtulník.
V Novinách pod Ralskem na Českolipsku vyhořel bývalý statek
V Novinách pod Ralskem na Českolipsku dnes odpoledne vyhořel bývalý statek. Požár neobývané rozlehlé třípatrové budovy likvidovali hasiči z pěti jednotek....
Tři investoři z Uherskohradišťska přišli podvodem o více než dva miliony korun
Při domnělých investicích přišli podle policie tři lidé z Uherskohradišťska v uplynulých měsících v součtu o více než dva miliony korun. Po pachatelích, kteří...
Tragédie v Kadani. Z paneláku vypadl mladistvý a zemřel
Policisté vyšetřují pád člověka z vyššího patra domu na panelovém sídlišti v Kadani na Chomutovsku. Mladistvý po pádu z výšky dnes dopoledne zemřel. Uvedla to mluvčí policie Miroslava Glogovská.
Uzavřený typ, studoval na průmyslovce. Jaký je muž obviněný z únosu chlapce?
Obviněný muž, který je podezřelý z únosu chlapce z Halenkovic, není ve svém okolí známý. Příliš o něm nevěděli v Halenkovicích, kde měl v posledních letech žít, ani v Otrokovicích, kde bydlel dříve....
Žena nesla do bankomatu téměř stotisícovou tržbu, obálku s penězi ztratila
Ve Stříbře na Plzeňsku ztratila devětapadesátiletá žena obálku s tržbou, kterou v poslední listopadový den odnášela do bankomatu. Nešlo vůbec o malou sumu, obálka obsahovala 96 tisíc korun. Po cestě...
Největší vánoční riziko? Svíčka, klidně zcela obyčejná, varuje hasič
Jindřich Drážďanský pracoval 20 let v Integrovaném záchranném systému jako profesionální hasič Hasičského záchranného sboru ČR. Během služby zasahoval u stovek požárů, dopravních nehod i dalších...
Nešťastné couvání. Popelář přimáčkl vozem na vrata svého kolegu
Pracovníka popelářské služby přimáčkl služebním vozem jeho kolega řidič ke vratům. Nehoda se stala v úterý v obci Lhota u Příbramě. Zraněného muže převezli záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Praze....
Kyjov chátrající bývalý pivovar místo demolice opraví a najde pro něj využití
Chátrající bývalý pivovar ze 16. století v Kyjově na Hodonínsku nechá město místo demolice opravit. Se záměrem zachování budov a jejich zakonzervování...
Nemocných s akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji mírně přibylo
Nemocných s akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji mírně přibylo. Na konci minulého týdne bylo 1205 nemocných na 100.000 obyvatel, což bylo o...
Letošek se podle klimatologa mohl zdát chladný, patří však k nejteplejším letům
Letošní rok se podle klimatologa Pavla Zahradníčka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe mohl zdát někomu chladnější, opak je však pravdou. Na...
Radvanice a Bartovice chystají otevření nové Montessori školy
Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice připravuje ve spolupráci s městem otevření nové Montessori školy v Trnkovecké ulici. Pro tyto účely využije tamní...