Motorkář zahynul při nehodě u Prahy, srazil se s dodávkou

Autor: votr
  16:52aktualizováno  17:36
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K tragické nehodě dneska odpoledne vyjížděly složky IZS do Psár na jih od Prahy. Při střetu s dodávkou zde zahynul motorkář.

KRIMI

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Informaci o nehodě v ulici Jílovská, na tahu z Psár do Jílového u Prahy v okrese Praha-západ, dostala policie krátce před třetí hodinou odpoledne.

„Motorkář nezareagoval včas na brzdění aut před ním, dostal se asi do smyku a narazil do protijedoucí dodávky,“ popsala tragickou událost policejní mluvčí Michaela Richterová.

Dodala, že i přes zahájenou resuscitaci muž na místě podlehl svým zraněním.

Srážka motorkáře s dodávkou v obci Psáry. (3. června 2026)
Srážka motorkáře s dodávkou v obci Psáry. (3. června 2026)
Srážka motorkáře s dodávkou v obci Psáry. (3. června 2026)
Srážka motorkáře s dodávkou v obci Psáry. (3. června 2026)
10 fotografií

Mluvčí záchranné služby Monika Nováková potvrdila, že zranění, která motorkář utrpěl, byla neslučitelná se životem. Další zranění nebyla hlášena.

Dechová zkouška u řidiče dodávky byla negativní.

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