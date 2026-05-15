Dodávka nabourala do vozu údržby zeleně, náraz vážně zranil dva pracovníky

„Oznámení o nehodě jsme obdrželi okolo půl druhé odpoledne,“ sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová.
„Vozidlo údržby stromů parkovalo u okraje vozovky a pracovníci údržby řezali stromy a čistili příkop. Dodávka z neznámých příčin zachytila vozidlo a poté i muže a ženu, pracovnice zůstala zaklíněná pod vozem, muž také utrpěl zranění,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Záchranka následně oba zraněné převezla do nemocnice, dopravní policisté na místě vyšetřovali příčinu nehody.
„Na místo jsme vyslali dvě posádky záchranářů, leteckou výjezdovou skupinu a inspektora,“ informoval mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
„Do péče jsme převzali muže a ženu okolo šedesáti let, kteří utrpěli poranění hlavy. Po ošetření a podání infuzní terapie jsme pacienty při vědomí převezli do nemocnice, letecký transport nakonec nepotřebovali“ doplnil Kirs.
Podle policejního mluvčího Jana Rybanského je silnice opět průjezdná a plně v provozu.