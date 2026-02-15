Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

Autor: tami
  17:02
Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

K nehodě došlo krátce po 13:30, na místo vyjeli krajští policisté, hasiči i záchranáři. Muže v bezvědomí museli z auta vyprošťovat.

Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)
Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)
Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)
Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)
10 fotografií

„Řidič z neznámé příčiny sjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

„Pacient byl v autě zaklíněn. Po vyproštění HZS byl předán naším posádkám,“ uvedla mluvčí záchranářů Monika Nováková. „Bohužel muž utrpěl natolik závažná zranění, že na místě zemřel,“ sdělila. Záchranáři museli konstatovat smrt.

Silnice byla dočasně uzavřena. Podle serveru dopravniinfo.gov.cz je nyní opět průjezdná.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Cesta do srdce Laosu. Mekong střeží město, jež vzdoruje moderní době

Každé ráno vyrážejí pro milodary do ulic Luang Prabangu desítky mnichů z...

V rozvrzaném autobuse jedeme po silnici klikatící se na úbočích hor. Takové pohledy člověk zpravidla vídá v dobrodružných filmech. Míříme do centra severozápadního Laosu, kde na břehu legendárního...

15. února 2026  17:50

Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)

Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

15. února 2026  17:02

Američanka studující v Česku chtěla odletět pryč. Ještě před tím však beze stopy zmizela

ilustrační snímek

Zatímco pátrání po čtrnáctileté dívce z Prahy 4 skončilo šťastným návratem domů, policisté i nadále intenzivně hledají třiadvacetiletou studentku z USA. Mladá Američanka, která v Česku studuje...

15. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

ZOH 2026: Češi prohráli se Švýcarskem, zápas rozhodl o pořadí ve skupině

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté prohráli klíčový duel základní skupiny olympijského turnaje v Miláně. Odhodlanému soupeři podlehli po prodloužení. Rozhodující švýcarský gól na 4:3 vstřelil Dean Kukan. Češi ve...

15. února 2026  14:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

15. února 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Pražský hrad

Pražský hrad

K malostranskému masopustu patři i tanec medvěda.

vydáno 15. února 2026  13:44

Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí,...

15. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Ukrajinci v hradeckém kraji tvoří 67 pct cizinců s povoleným pobytem

ilustrační snímek

Ukrajinci v Královéhradeckém kraji tvoří 67 procent cizinců s povoleným pobytem. Uprchlíků z válkou zasažené země v regionu mírně přibývá, stejně tak...

15. února 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Opravy kulturního střediska v Aši se protáhnou a prodraží na 150 milionů Kč

Opravy kulturnĂ­ho stĹ™ediska v AĹˇi se protĂˇhnou a prodraĹľĂ­ na 150 milionĹŻ KÄŤ

Opravy kulturního střediska v Aši na Chebsku se podle radnice protáhnou. Termín dokončení komunitního střediska posunula z března na květen. Po vybavení...

15. února 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Ženy v běhu. Romantici při filmovém trháku ukápnou slzu, běžci pravděpodobně při sledování trpí…

Veronika Khek Kubařová

Film, kde čtyři ženy a dívky obléknou běžecká trička a boty, natočili v roce 2018 a o rok později trhal tento snímek režiséra Martina Horského návštěvnické rekordy v českých kinech. Přišlo na něj...

15. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek

Zaplněný žďárský depozit tabulek SPZ z aut, dočasně vyřazených z provozu,...

Registrační značky z tisíců vozidel skladují nyní městské úřady na Vysočině. Mnohé plechové tabulky z aut a motorek, jež jejich majitelé dočasně nevyužívají, leží přitom v depozitu už léta. Novela...

15. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Požár auta v Lipníku nad Bečvou způsobil škodu přes milion Kč

ilustrační snímek

Škodu za více než milion korun způsobil v noci požár osobního auta zaparkovaného v garáži rodinného domu v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Při požáru nebyl...

15. února 2026  9:09,  aktualizováno  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.