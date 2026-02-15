K nehodě došlo krátce po 13:30, na místo vyjeli krajští policisté, hasiči i záchranáři. Muže v bezvědomí museli z auta vyprošťovat.
„Řidič z neznámé příčiny sjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.
„Pacient byl v autě zaklíněn. Po vyproštění HZS byl předán naším posádkám,“ uvedla mluvčí záchranářů Monika Nováková. „Bohužel muž utrpěl natolik závažná zranění, že na místě zemřel,“ sdělila. Záchranáři museli konstatovat smrt.
Silnice byla dočasně uzavřena. Podle serveru dopravniinfo.gov.cz je nyní opět průjezdná.
