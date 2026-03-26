K nehodě došlo v 11:40 na silnici K Radonicům mezi obcemi Satalice a Radonice. Příčinou byla nejspíše překážka na vozovce.
Na místo vyrazila posádka záchranářů, posádka s lékařem a vrtulník letecké záchranné služby.
„Jedna osoba byla zaklíněná a za pomoci hasičů vyproštěna,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Do péče dostali záchranáři dva pacienty, oba utrpěli těžká zranění.
„První pacient utrpěl takzvané polytrauma, to znamená závažná poranění více částí těla. Byl ošetřen a následně letecky transportován do trauma centra,“ sdělil mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Druhý pacient utrpěl poranění končetin a na traumatologickou ambulanci ho převezla sanitka.
Další okolnosti nehody a přesné příčiny policie vyšetřuje policie.
