Nehoda byla nahlášena v 10:29. „Po střetu začala obě vozidla hořet, řidič zůstal zaklíněný a v dodávce zemřel,“ uvedla mluvčí středočeského kraje Barbora Schneeweissová s tím, že podle prvotního šetření došlo k nehodě tak, že řidič dodávky včas nezareagoval.
Na místě vypukl také silný požár. „Zahájili jsme hasební práce,“ řekl mluvčí středočeských hasičů. Na místo byla také povolána Správa a údržba dálnic kvůli úniku pohonných hmot.
V nákladním automobilu se podle hasičů nenacházely nebezpečné látky. „Kamion měl převážet potraviny,“ informoval.
Hasiči na místě momentálně stále zasahují. Přesný čas konce uzavírky podle mluvčího nelze určit kvůli rozsahu zásahových akcí.
Zhruba 300 metrů odtamtud se v souvislosti s dopravní situací stala ještě jedna nehoda. „Srazila se dvě osobní vozidla značek BMW a Volkswagen mimo komunikaci, přičemž vůz Volkswagen se převrátil na střechu. Dechové zkoušky u řidičů jsou negativní a nedošlo k žádnému vážnému zranění,“ uvedla mluvčí policie.