„V Karlovarské ulici na Petřinách došlo dnes v noci k dopravní nehodě. Při příjezdu na místo jsme zjistili, že se na místě nikdo nenachází. Z vozidla byly odstraněny i registrační značky,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
„Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, kdy auto nabouralo do svodidel,“ popsal mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Hasiči zasypali uniklé provozní kapaliny a uklidili vozovku. „Po odtažení vozidla jsme provedli finální úklid a jednotky už nyní na místě nezasahují,“ dodal Řezáč.
Podle policie nebyl při nehodě nikdo zraněný. „Dopravní policisté v tuto chvíli nejen zjišťují přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody, ale také pátrají po řidiči,“ řekl Hrdina.