Komunikace je ve směru do centra v místě zásahu neprůjezdná, informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Hromadná nehoda uzavřela Černokosteleckou ulici ve směru do centra
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