Auto zastavilo kvůli poruše, smetl ho kamion. Nehoda omezila provoz na D6

„Mezi druhým a třetím kilometrem dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Osobní auto mělo poruchu, zastavilo v pravém jízdním pruhu a řidič nákladního vozidla nestihl zareagovat, dobrzdit a zezadu narazil do osobního auta,“ sdělila redakci iDNES.cz před jedenáctou dopolední mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.
Po poledni redakci sdělila, že probíhá odtah kamionu, který skončil mimo vozovku, došlo tak k uzavírce celé dálnice ve směru na Karlovy Vary. Uzavírka se týká kilometrů 2,5 až 7, odklon začíná na druhém kilometru a vede přes obce Hostivice a Jeneč. Policie odhaduje, že uzavírka potrvá do třetí hodiny odpoledne. Server dopravniinfo.cz počítá s uvolněním po čtvrté hodině.
Policejní mluvčí dodala, že na místě byla dvě lehčí zranění. Mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant zranění potvrdil a dodal, že oba zraněné převezli do motolské nemocnice k ošetření.
Dechové zkoušky u obou řidičů ukázaly negativní výsledky. Na místě je aktuálně odtahová služba a omezení trvá.
„Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, a pokud odtah proběhne bez komplikací, omezení potrvá tři hodiny,“ řekla krátce po nehodě Richterová.
Na místě zasahoval i hasičský záchranný sbor. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová to potvrdila redakci iDNES.cz a uvedla, že účastníci nehody nepotřebovali vyprostit a na místě hasiči provedli protipožární opatření.
