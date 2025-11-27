Auto zastavilo kvůli poruše, smetl ho kamion. Nehoda omezila provoz na D6

Autor: herp
  11:12aktualizováno  12:16
Na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary u obce Hostivice se ve čtvrtek dopoledne střetlo osobní a nákladní vozidlo. Osobák podle policie zastavil v pravém jízdním pruhu z důvodu poruchy a kamion nestihl zareagovat. Na místě byla dvě lehká zranění, oba pruhy na Karlovy Vary jsou uzavřeny, probíhá odtah kamionu.

„Mezi druhým a třetím kilometrem dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Osobní auto mělo poruchu, zastavilo v pravém jízdním pruhu a řidič nákladního vozidla nestihl zareagovat, dobrzdit a zezadu narazil do osobního auta,“ sdělila redakci iDNES.cz před jedenáctou dopolední mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Po poledni redakci sdělila, že probíhá odtah kamionu, který skončil mimo vozovku, došlo tak k uzavírce celé dálnice ve směru na Karlovy Vary. Uzavírka se týká kilometrů 2,5 až 7, odklon začíná na druhém kilometru a vede přes obce Hostivice a Jeneč. Policie odhaduje, že uzavírka potrvá do třetí hodiny odpoledne. Server dopravniinfo.cz počítá s uvolněním po čtvrté hodině.

Dopravní nehoda na dálnici D6 (27. listopadu 2025)
Dopravní nehoda na dálnici D6 (27. listopadu 2025)
Dopravní nehoda na dálnici D6 (27. listopadu 2025)
Dopravní nehoda na dálnici D6 (27. listopadu 2025)
20 fotografií

Policejní mluvčí dodala, že na místě byla dvě lehčí zranění. Mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant zranění potvrdil a dodal, že oba zraněné převezli do motolské nemocnice k ošetření.

Dechové zkoušky u obou řidičů ukázaly negativní výsledky. Na místě je aktuálně odtahová služba a omezení trvá.

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

„Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, a pokud odtah proběhne bez komplikací, omezení potrvá tři hodiny,“ řekla krátce po nehodě Richterová.

Na místě zasahoval i hasičský záchranný sbor. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová to potvrdila redakci iDNES.cz a uvedla, že účastníci nehody nepotřebovali vyprostit a na místě hasiči provedli protipožární opatření.

Místo nehody

Místo nehody

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Fakultní nemocnice Brno pomůže zaměstnancům pečovat o předškoláky

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice (FN) Brno staví v bohunickém areálu zázemí pro dětskou skupinu s kapacitou 24 dětí. Budova za více než 35 milionů korun vznikne poblíž...

27. listopadu 2025  11:41,  aktualizováno  11:41

AI pomáhá vědcům odhalovat parazitická vejce nakladená do cizích hnízd

ilustrační snímek

Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR vyvinuli ve spolupráci s anglickým kolegy model strojového učení, který jim pomáhá rozpoznávat takzvaná...

27. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak na Zlínsku smetl kamion s mrtvými zvířaty, řidiče museli vyprostit hasiči

Osobní vlak smetl na přejezdu u Vizovic kamion s mrtvými zvířaty. (27. listopad...

Na železniční trati mezi Lípou u Zlína a Vizovicemi je zastaven provoz kvůli srážce vlaku s kamionem, který převážel mrtvá zvířata. K nehodě došlo na přejezdu v části Razov na okraji Vizovic. Řidič...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Lounský soud odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito

ilustrační snímek

Soud v Lounech dnes odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito za účelem zvážení dalšího postupu. Obžaloba ženy viní z přečinu ohrožování výchovy...

27. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Metro Muzeum a probíhající rekonstrukce podchodu

vydáno 27. listopadu 2025  12:54

Sezonu v Libereckém kraji zahájí o víkendu skiareály na Ještědu a v Harrachově

ilustrační snímek

Sezonu v Libereckém kraji o víkendu zahájí první dva skiareály. Lyžovat se bude na Ještědu v Liberci a v krkonošském Harrachově. Běžkaři mohou využít upravené...

27. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Rizikové silnice v Karlovarském kraji jsou u Trstěnic, Fr. Lázní a Sokolova

ilustrační snímek

Nejnebezpečnější místa na silnicích v Karlovarském kraji jsou podle četnosti nehod u Trstěnic na Chebsku, u Františkových Lázní a na obchvatu Sokolova....

27. listopadu 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal...

Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od...

27. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚS: O náhradě újmy za smrt chlapce, jenž vypadl z okna, rozhodne civilní soud

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost tří pozůstalých po pětiletém chlapci, jenž zemřel po pádu z okna. Okresní soud v Táboře potrestal za usmrcení z nedbalosti...

27. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.