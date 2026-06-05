Při nehodě utrpěli těžká zranění 2 dospělí, lehce se zranili i 2 nezletilí. Silnice je v místě nehody uzavřena.
Policie dostala hlášení o nehodě od záchranářů kolem 19:15. „Na silnici druhé třídy došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel,“ uvedla pro iDnes.cz krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Silnice je v místě nehody uzavřena.
„Hasiči vyprošťovali z obou vozidel,“ řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová a upřesnila, že museli vyprošťovat dva lidi. Na místě byl přítomen také vrtulník záchranné služby. Kromě toho hasiči provedli také protipožární ošetření a zasypali uniklé provozní kapaliny.
„Dvě těžce zraněné ženy jsme po ošetření transportovali letecky, jednu do Fakultní nemocnice v Hradci Králové a druhou do Ústřední vojenské nemocnice. A dále dva lehce zraněné nezletilé jsme vezli do kolínské nemocnice,“ informovala mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Záchranáři i hasiči na místě nadále spolupracují s policií, která tam provádí vyšetřování. K práci využívají podle mluvčí také drony.
Omezení dopravy by podle předběžných odhadů mohlo trvat přibližně do 23:25.
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