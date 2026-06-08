Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul

Muž v pražské ulici Korunovační v odpoledních hodinách zavinil nehodu čtyř automobilů.
„Vyjeli jsme k nehodě čtyř osobních vozidel, řidič narazil do tří aut. Muž nejprve odmítl test na přítomnost drog a alkoholu. Později provedená zkouška na přítomnost drog vyšla pozitivně na amfetamin a metafmetamin,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
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Podle svědka nehody muž po nárazu do automobilů začal rozbíjet okolní vozidla.
„Jel v protisměru, snažil se zařadit a naboural. Vyběhl ven, vzal kus rozbitého skla a začal mlátit do aut. Ohnal se po mém psovi, který na něj skočil. My skočili na něj a pak přijeli policajti,“ popsal situaci iDNES.cz svědek incidentu pan Matouš.
„Mluvil cizojazyčně. Byl evidentně pod vlivem drog, sám to dokonce řekl,“ dodal svědek.
Nehoda skončila zraněním čtyřicetiletého muže, kterého záchranáři s traumatem hlavy převezli do nemocnice.
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