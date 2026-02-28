Dvě smrtelné nehody mladých motocyklistů. Oba zahynuli po nárazu

K první nehodě došlo v obci Křečkov mezi Kouty a Poděbrady. Mladý motocyklista ročníku 2004 při projíždění zatáčkou vyjel mimo vozovku a narazil do zdi jediného domu, který za zatáčkou byl.
„Záchranáři se snažili motocyklistu oživit, bohužel se nepodařilo a na místě zemřel. Nymburští kriminalisté nařídili soudní pitvu zemřelého a budou zjišťovat veškeré příčiny a okolnosti té nehody,“ uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.
Neví se, zda byl řidič motorky pod vlivem alkoholu. To ukáže soudní pitva. „Nikdo jiný zraněný nebyl,“ dodala Richterová.
Mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková uvedla, že operátorka s volajícími zahájila telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci a následně si pacienta převzala do péče záchranná služba. „Bohužel zranění pacienta byla natolik závažná, že na místě zemřel a lékař musel konstatovat smrt,“ dodal Nováková.
K místu vzlétl i záchranný vrtulník, ale motorkáři už bohužel nebylo pomoci.
Druhá nehoda se stala u obce Kotopeky. „Řidič jel ještě pravděpodobně s přítelkyní, zkrátka ještě s jednou motocyklistkou, ale každý jel na svém stroji,“ řekla Richterová.
I zde řidič vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Na místě byl mrtvý. Podle informací iDNES.cz byl řidičem také mladý motocyklista.
U obou nehod se zjišťuje příčina, „Neví se, jestli jeli rychle, nebo se nevěnovali řízení, nebo se mohli třeba ohlížet,“ dodala Richterová.