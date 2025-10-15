Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči udělali hráze ze sorbentu

Poškozené byly dvě za čtyř převážených nádrží. Kolik nebezpečné tekuté látky uniklo, zatím není jasné, hasiči se snaží zamezit dalšímu úniku, řekl mluvčí hasičů Tomáš Bakalář.
Nehoda v Hrubínově ulici byla oznámená v 08:38. „Hasiči místo obehnali páskami, aby tam byl bezpečný prostor,“ řekla mluvčí. Dechová zkouška u řidiče alkohol neprokázala.
„Došlo k úniku zatím nespecifikovaného množství formaldehydu, na vleku byly čtyři nádrže o objemu tisíc litrů, dvě z toho byly poškozené, už se je podařilo opravit,“ řekl Bakalář.
Hasiči v protichemických oblecích udělali hráze ze sorbentu. Na místě je chemická laboratoř z Kamenice, přijedou i odborníci na životní prostředí.