V Cholupicích se převrátil nákladní vůz do příkopu, silnice je uzavřená

Nehoda se stala krátce před půl šestou v ulici Podchýšská, která je nyní uzavřená a probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce.
Náklaďák jel zhruba sedmdesát metrů pravými koly v příkopu. Když se řidič snažil vůz vrátit zpět na vozovku, kolos se převrátil na bok do příkopu v protisměru.
Mluvčí policie Jan Daněk redakci iDNESu.cz řekl, že příčiny jsou stále ještě velmi nejasné a po zdokumentování místa činu se vše bude řádně vyšetřovat.
Řidič zůstal uvězněný v kabině. Po vyproštění byl předám do rukou IZS, který letecky zraněného řidiče převezli do nemocnice.
Podle serveru dopravních informací by se měl provoz v místě obnovit kolem půl osmé večer. Ovšem nákladní vůz byl plný nákladu a HZS ho bude muset přečerpat, aby byla šance vůz zvednout a odblokovat silnici.
