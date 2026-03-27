Nehoda nákladních aut uzavřela část Pražského okruhu ve směru na letiště

„Na Pražském okruhu u Zbraslavi ve směru na letiště zasahujeme u dopravní nehody dvou nákladních vozidel,“ uvedli hasiči před 06:15. Vyprostili a předali záchranářům jednoho člověka, dodali. Ze zveřejněné fotografie vyplývá, že značně poničená byla po nehodě kabina jednoho nákladního auta.
Dálnice se uzavřela před 4:15 mezi sjezdy na Vestec a Zbraslav, uvedlo dopravní centrum. Místo nehody budou muset řidiči podle předběžných informací objiždět do 8:15.
