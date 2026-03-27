Nehoda nákladních aut uzavřela část Pražského okruhu ve směru na letiště

Autor: iDNES.cz, ČTK
  6:52aktualizováno  6:58
Nehoda nákladních aut v pátek ráno uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem k letišti. Auta tak neprojedou ani Komořanským tunelem. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).
Nehoda nákladního auta uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem k letišti. (27. března 2026) | foto: Ředitelství silnic a dálnic

„Na Pražském okruhu u Zbraslavi ve směru na letiště zasahujeme u dopravní nehody dvou nákladních vozidel,“ uvedli hasiči před 06:15. Vyprostili a předali záchranářům jednoho člověka, dodali. Ze zveřejněné fotografie vyplývá, že značně poničená byla po nehodě kabina jednoho nákladního auta.

Dálnice se uzavřela před 4:15 mezi sjezdy na Vestec a Zbraslav, uvedlo dopravní centrum. Místo nehody budou muset řidiči podle předběžných informací objiždět do 8:15.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Tipy na víkend. Nastupovat! Za svátky jara vyráží i speciální Velikonoční vlak

V ústeckém muzeu bude k vidění více než 600 velikonočních kraslic. Zdobeny jsou...

Řešíte víkend? Vyberte si z našich jarních tipů.

Jízda autem jako drahý luxus. Rostoucí ceny paliv ženou lidi do veřejné dopravy

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží.

Rostoucí ceny pohonných hmot začínají výrazně ovlivňovat každodenní život obyvatel Ústeckého kraje. Zatímco ještě donedávna byla jízda autem pro mnoho lidí samozřejmostí, v posledním měsíci se...

27. března 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Maminky v Krnově sledují své novorozence přes tablet, díky kameře nad inkubátorem

Novorozenecké oddělení Moravskoslezské nemocnice Krnov nabízí maminkám možnost...

Sice mají k inkubátoru s jejich právě narozeným miminkem kdykoliv přístup, některé čerstvé maminky se však samy musí po porodu nejprve zotavit na lůžku. V krnovské nemocnici teď mohou své miminko...

27. března 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Kino jako atomový kryt. Přerovská Hvězda pojme 900 lidí, zprovozní se za den

Vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení kanceláře primátora přerovského...

Chrání ho půldruhého metru silná vrstva železobetonu, která měla kdysi díky konstrukci ve tvaru vajíčka odolat i jadernému výbuchu, i když jde o nadzemní stavbu. A to nejsou jediné pozoruhodnosti...

27. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Půlmaraton omezí dopravu v Praze. Jinak pojedou tramvaje, budou uzavřené ulice

Patrik Vebr v cíli Pražského půlmaratonu 2025. Potřetí za sebou byl nejlepším...

Sobotní pražský půlmaraton přinese hlavně v centrální části metropole tradiční dopravní opatření. S uzavírkami musí počítat chodci, turisté, ale i automobilová doprava. Změní se i linky městské...

27. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

MS v krasobruslení Praha 2026: Taneční dvojice Mrázkovi a Taschlerovi dnes čekají rytmické tance

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Pražská O2 arena dnes nabídne atraktivní podívanou v podobě rytmických tanců, kde se představí hned dvě české dvojice. Sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi budou bojovat o co nejlepší výsledek před...

27. března 2026

Liga výjimečných šla do kin před 23 lety. Jednalo o propadák, který ukončil kariéru Seana Conneryho

Poslední roli měl ve filmu Liga výjimečných (2003).

Liga výjimečných není coby filmová podívaná kdovíjak výjimečná, i přesto však tajemně přitahuje stále nové a nové diváky. Většinou snímek považují za takzvané guilty pleasure. Co se před třiadvaceti...

27. března 2026

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začíná dnes, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

27. března 2026  1:11

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice mají dobojováno. Zvítězil německý pár

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.

Finále sportovních dvojic na mistrovství světa přineslo jasné vyvrcholení sezony – německý pár Hase a Volodin potvrdil svou formu a poprvé v kariéře získal světové zlato. Jejich největší soupeři z...

27. března 2026

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice ve středu zahájily šampionát krátkými programy

Anna Valesiová a Martin Bidař při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

První den mistrovství světa v krasobruslení v Praze uzavřely sportovní dvojice s krátkými programy. Mezi páry nechyběl ani ten český. Anna Valesi a Martin Bidař jen těsně postoupili do volných jízd....

26. března 2026,  aktualizováno  27. 3.

Fotbalová baráž o MS 2026: Češi zvládli drama s Irskem! O postupu rozhodly až penalty

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Drama až do poslední penalty rozhodlo o tom, že čeští fotbalisté jsou jediný krok od mistrovství světa. V napínavém duelu proti Irsku otočili nepříznivý vývoj a po rozstřelu si zajistili finále...

27. března 2026

