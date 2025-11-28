Policejní auto srazilo v Plzeňské ulici v Praze chodce, ten na místě zemřel

Autor: votr
  21:52aktualizováno  22:07
Policejní auto srazilo v pátek večer v Plzeňské ulici v Praze chodce. Navzdory poskytnuté první pomoci posádkou svým zraněním na místě podlehl. Server Novinky.cz uvedl, že okolnosti nehody vyšetřují policisté, případem se zřejmě začne zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„Po nehodě policisté poskytli chodci první pomoc, ale ten svým zraněním podlehl,“ řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina redakci iDNES.cz.

Ulice je v místě nehody uzavřena, událost se nyní na místě vyšetřuje.

Nehoda se stala po 21:00 v Plzeňské ulici u tramvajové zastávky Kavalírka.

„Došlo k dopravní nehodě policejního vozu s chodcem, který na místě zemřel. Všechny okolnosti nehody jsou v šetření, případem se pravděpodobně bude zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů,“ řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Policie neuvedla, zda policejní vůz použil při jízdě výstražné majáky.

K nehodě zamířila posádka záchranné služby i lékař včetně inspektora provozu. „Před příjezdem došlo s kolegy k telefonicky asistované neodkladné resuscitaci, použili také automatizovaný externí defibrilátor. Po příjezdu na místo jsme ale zjistili, že zranění jsou neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

