Srážka dvou aut a kamionu u Zdib. Jeden řidič utekl, hledá ho policie

„Došlo k nehodě nákladního vozidla a dvou osobních,“ sdělila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
„Řidič auta volkswagen narazil do osobního a nákladního vozidla. Zůstal se svým vozidlem na střeše a z místa utekl,“ dodala.
Policisté začali šoféra ihned hledat.
„Pátrání po řidiči stále probíhá. Na místě byly tři policejní hlídky včetně psovoda, zatím jsme však řidiče nevypátrali. Stále máme na místě hlídku a provádíme další šetření. Podle vozidla víme majitele, takže zjišťujeme, zda to byl on, kdo vozidlo řídil,“ dodala pro iDNES.cz Schneeweissová.
Nehoda je podle ní bez zranění. Místem se nyní jezdí kyvadlově.
