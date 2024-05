VIDEO: Připrav si rukavice. Policisté spěchali k batoleti popálenému olejem

Událost se stala minulý týden v sobotu po 17. hodině odpoledne, policisté o ní informovali až nyní. V době příjezdu policistů na místo rodiče poskytovali chlapci laickou první pomoc dle pokynů operátora linky záchranné služby.

„Policisté Adam Kubů a Petr Zima přijeli na místo události za tři minuty. Z kufru auta vzali zdravotnický batoh a pospíchali k popálenému dítku,“ popsala mluvčí krajských policistů Michaela Richterová.

Batoleti okamžitě přiložili na tělíčko popáleninový set s hydrogelem, jehož prostřednictvím zmírnili u dítěte bolesti. Následně chlapce zabalili do izotermické fólie a do deky, aby neupadl do šoku a aby zamezili prochladnutí.

Jeden z policistů následně vzal chlapečka do náruče a přenesl jej do sanitky, kde si ho převzali zdravotníci. Po celou dobu ošetření lékařem jej hladil po hlavě a snažil se jej utěšovat. Kolega mezitím zajistili prostor pro přistání vrtulníku, který dítě přepravil do jedné z pražských nemocnic.

„Případ si převzali berounští kriminalisté, kteří tuto nešťastnou událost v současné době prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ doplnila mluvčí.