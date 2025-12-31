Na Nymbursku narazil popelářský vůz do stromu, jeden člověk zemřel

Nehoda na silnici 272 u Semic byla oznámena po 14:30. „Byla nahlášená havárie popelářského vozu do stromu, uvnitř byly tři osoby, u jedné lékař konstatoval smrt,“ řekla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Zda byla příčinou namrzlá vozovka, zatím podle policie nelze potvrdit. V celém Středočeském kraji ve středu odpoledne dopravu komplikuje sněžení.
Na Nymbursku se srazily čtyři vozy a dodávka, jeden řidič zemřel, šest zraněných
„Jeden pacient bohužel na místě svým zraněním podlehl, druhý těžce zraněný je transportován letecky do Ústřední vojenské nemocnice, třetího pacienta s pohmožděným hrudníkem vezeme do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.