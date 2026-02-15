Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Autor: tami
  23:12aktualizováno  23:18
Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů neutrpěl vážná zranění.

K nehodě došlo před 22:30 večer v ulici Pod Stadiony. Auto, které se při nehodě převrátilo na bok, hasiči zvedali s pomocí těžké techniky. Silnice je průjezdná se zvýšenou opatrností.

„Vozidlo skončilo po nehodě na boku. Řidiče jsme museli vyprostit zadní částí vozu,“ uvedli hasiči na síti X. Následně byl předán do péče záchranářů. Při nehodě bylo poškozeno i jedno zaparkované auto.

„V péči máme muže přibližně 30 let,“ uvedli záchranáři na síti X s tím, že pacient naštěstí nejevil známky vážného zranění. Kvůli dalšímu vyšetření byl preventivně převezen do nemocnice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou na trati, jedno skončilo na boku.
Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou na trati, jedno skončilo na boku.
Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou na trati, jedno skončilo na boku.
Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou na trati, jedno skončilo na boku.
5 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Porodnice AGEL zvyšují komfort rodin

Komerční sdělení

Soukromí a rodinné zázemí hrají po porodu stále větší roli. Rodinné porodnice AGEL na tento trend reagují. Nově tak vznikají v našich porodnicích rodinné pokoje hotelového typu, které nabídnou...

16. února 2026

Nová budova přinese seniorům více pohodlí i péče

Komerční sdělení

Centrum sociálních služeb Prostějov otevřelo novou budovu, která představuje významný krok v rozvoji sociálních služeb v regionu. Zrekonstruovaný objekt nabízí 24 jednolůžkových a 4 pokoje...

16. února 2026

Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů neutrpěl vážná zranění.

15. února 2026  23:12,  aktualizováno  23:18

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku

ilustrační snímek

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě, bylo s ním zahájeno trestní řízení, uveda na síti X...

15. února 2026  20:30,  aktualizováno  20:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil

ilustrační snímek

Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v autě nebyl. Příčinu havárie policie vyšetřuje, řekl dnes...

15. února 2026,  aktualizováno 

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky

Vatikán

Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady aktivit je o víkendu neodradil ani vítr, ani mráz. Kdo si tentokrát vysloužil odměnu tři sta korun?

15. února 2026  19:30

Lidé v Ostravě podpořili prezidenta Pavla, místy ale byli slyšet i odpůrci

V OstravÄ› zaÄŤalo shromĂˇĹľdÄ›nĂ­ na podporu prezidenta Pavla, jsou na nÄ›m i odpĹŻrci

Lidé s transparenty i českými vlajkami dnes na Masarykově náměstí v Ostravě vyjádřili podporu prezidentu Petru Pavlovi. Kromě příznivců v centru krajské...

15. února 2026  16:29,  aktualizováno  18:04

Náměstí v centru Olomouce zaplnili lidé podporující prezidenta Pavla

NĂˇmÄ›stĂ­ v centru Olomouce zaplnili lidĂ© podporujĂ­cĂ­ prezidenta Pavla

Na shromáždění vyjadřující podporu prezidentovi Petru Pavlovi přišly dnes odpoledne do centra Olomouce zhruba dva tisíce lidí. Účastnici demonstrace zaplnili...

15. února 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

V Brně přišly Pavla podpořit tisíce lidí, obdobné akce se dnes konají po celé ČR

V BrnÄ› pĹ™iĹˇly Pavla podpoĹ™it tisĂ­ce lidĂ­, obdobnĂ© akce se dnes konajĂ­ po celĂ© ÄŚR

Tisíce lidí dnes odpoledne dorazily na shromáždění na brněnské náměstí Svobody vyjádřit podporu prezidentovi Petru Pavlovi. Akci inicioval spolek Milion...

15. února 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Cesta do srdce Laosu. Mekong střeží město, jež vzdoruje moderní době

Každé ráno vyrážejí pro milodary do ulic Luang Prabangu desítky mnichů z...

V rozvrzaném autobuse jedeme po silnici klikatící se na úbočích hor. Takové pohledy člověk zpravidla vídá v dobrodružných filmech. Míříme do centra severozápadního Laosu, kde na břehu legendárního...

15. února 2026  17:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)

Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

15. února 2026  17:02

Američanka studující v Česku chtěla odletět pryč. Ještě před tím však beze stopy zmizela

ilustrační snímek

Zatímco pátrání po čtrnáctileté dívce z Prahy 4 skončilo šťastným návratem domů, policisté i nadále intenzivně hledají třiadvacetiletou studentku z USA. Mladá Američanka, která v Česku studuje...

15. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.