K nehodě došlo před 22:30 večer v ulici Pod Stadiony. Auto, které se při nehodě převrátilo na bok, hasiči zvedali s pomocí těžké techniky. Silnice je průjezdná se zvýšenou opatrností.
„Vozidlo skončilo po nehodě na boku. Řidiče jsme museli vyprostit zadní částí vozu,“ uvedli hasiči na síti X. Následně byl předán do péče záchranářů. Při nehodě bylo poškozeno i jedno zaparkované auto.
„V péči máme muže přibližně 30 let,“ uvedli záchranáři na síti X s tím, že pacient naštěstí nejevil známky vážného zranění. Kvůli dalšímu vyšetření byl preventivně převezen do nemocnice.
