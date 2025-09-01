„Dvě jednotky vyjely do ulice Jugoslávských partyzánů, kde došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a tramvaje. Provedli jsme zajištění havarovaného vozidla,“ uvedli hasiči na síti X.
Na místo vyjeli také záchranáři. „Přijali jsme dva pacienty, řidiče osobního auta a jeho spolujezdkyni. Oba byli při vědomí přepraveni do nemocnice,“ uvedla pro iDNES.cz Jana Poštová.
Žena byla převezena k ošetření pohmožděného hrudníku, muž měl problémy se zády a pánví. Podle Poštové jsou oba zranění mimo ohrožení života. V tramvaji se nikomu nic nestalo.