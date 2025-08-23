Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Autor: ČTK
  8:32
Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují mladoboleslavští kriminalisté, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Havárii na 23. kilometru dálnice oznámil jeden z řidičů po 3:00.

„Motocyklista jel po dálnici ve směru na Turnov, nárazem byl vymrštěn do směru na Prahu,“ uvedla mluvčí. Motorka zůstala na dálnici v původním směru. Na místě do ranních hodin pokračovalo dokumentování nehody a odstraňování následků, před 8:00 byl provoz obnoven.

Nikdo z řidičů nebyl podle dechové zkoušky pod vlivem alkoholu a nikdo další se nezranil. U motorkáře nařídili policisté soudní pitvu.

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

