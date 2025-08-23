Havárii na 23. kilometru dálnice oznámil jeden z řidičů po 3:00.
„Motocyklista jel po dálnici ve směru na Turnov, nárazem byl vymrštěn do směru na Prahu,“ uvedla mluvčí. Motorka zůstala na dálnici v původním směru. Na místě do ranních hodin pokračovalo dokumentování nehody a odstraňování následků, před 8:00 byl provoz obnoven.
Nikdo z řidičů nebyl podle dechové zkoušky pod vlivem alkoholu a nikdo další se nezranil. U motorkáře nařídili policisté soudní pitvu.
