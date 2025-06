Tragická nehoda na Pražském okruhu. Po nárazu do návěsu zemřel řidič dodávky

Policisté společně se zdravotníky vyráželi v úterý odpoledne do firmy na recyklaci odpadu v Praze 4, kde resuscitovali pětadvacetiletého muže. Pražská záchranka k neštěstí uvedla, že muž v třídírně...

Patnáctý ročník křesťanského festivalu Slezská lilie, který se od 6. do 8. června uskuteční v Ostravě, láká na hudbu i duchovní slovo. Součástí programu bude...

Olomoucká radnice investovala bezmála 40 milionů korun do modernizace sedmi základních a mateřských škol. Díky tomu by mělo město v příštích deseti letech na...

Při nehodě na Pražském okruhu směrem na Ruzyni u Modletic zemřel řidič dodávky. Podle policie nedobrzdil před kolonou a narazil do návěsu kamionu před ním. Nehoda zastavila dopravu ve dvou ze třech...

V Plzeňském kraji začne za 600 dnů zimní olympiáda dětí, přijede 1300 sportovců

Téměř 1300 sportovců ve věku od 12 do 16 let ze všech krajů ČR přijede v lednu 2027 do Plzeňského kraje na zimní olympiádu dětí a mládeže, jejímž centrem bude...