Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

„Na místě šetříme tragickou dopravní nehodu osobního vozidla s nákladním, kdy došlo k čelnímu střetu, které bohužel nepřežila řidička osobního vozidla,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí středočeského kraje Pavel Truxa.
„Operační středisko vyslalo záchranářskou posádku s lékařem a vrtulník. Bohužel pacient utrpěl zranění natolik závažná, že na místě zemřel,“ uvedla mluvčí záchranné služby středočeského kraje Monika Nováková.
„U řidiče nákladního vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem a ošetřen byl na místě,“ dodal policejní mluvčí Truxa.
|
Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý
Na místo vyjeli profesionální hasiči z Příbrami a Dobříše a dobrovolní z Dobříše. „Vyprošťovali jednu osobu z osobního vozidla, u které proběhla resuscitace,“ uvedla za středočeské hasiče jejich mluvčí Tereza Sýkorová Fliegerová.
Po celé dopoledne byla silnice v průběhu odklizení následků nehody a jejího došetření uzavřena. „Z návěsu nákladního automobilu, který se převrátil na bok, se vysypal na silnici štěrk. Doprava je tedy odkláněna přes čerpací stanici,“ řekla Sýkorová Fliegerová.
Před dvanáctou hodinou byla komunikace opět zcela průjezdná.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz