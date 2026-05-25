Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

„Jednalo se o muže cizí národnosti,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Auto značky škoda superb řidič odcizil v Kyjích. Policie ho po přijetí oznámení vypátrala v ulici V Holešovičkách v Praze 8. Cestou naboural několik aut na více místech a od nehod odjel.
Mluvčí informovala, kolem dvacáté hodiny, že policisté na místě zjišťovali, kolik aut řidič během jízdy vlastně poškodil. Podle informací může jít až o osm vozidel.
Dodala, že zatím není jisté, zda byl pachatel pod vlivem alkoholu. Z videozáznamu zadržení je patrné, že se muž, když ho policisté odváděli, smál.
