Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

„Jednalo se o muže cizí národnosti,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Auto značky škoda superb řidič odcizil v Kyjích. Policie ho po přijetí oznámení vypátrala v ulici V Holešovičkách v Praze 8. Cestou naboural několik aut na více místech a od nehod odjel.

Mluvčí informovala, kolem dvacáté hodiny, že policisté na místě zjišťovali, kolik aut řidič během jízdy vlastně poškodil. Podle informací může jít až o osm vozidel.

Dodala, že zatím není jisté, zda byl pachatel pod vlivem alkoholu. Z videozáznamu zadržení je patrné, že se muž, když ho policisté odváděli, smál.

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od nehod. (25. května 2026)
Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

