Jeden člověk utrpěl lehké zranění. ČTK to sdělila mluvčí policie Vlasta Suchánková. „Dechové zkoušky u všech čtyřech řidičů byly negativní,“ podotkla mluvčí.
Nehoda se stala kolem 19:15. Původní zprávy hovořily o čtyřech havarovaných vozech. „Na potvrzení je ale ještě brzo. Budeme to teprve upřesňovat,“ řekla před 19:45 Suchánková.
Ve 21:00 byl zprůjezdněn levý jízdní pruh.
Řidiči, kteří se nehodě chtěli vyhnout mohli z dálnice sjet na pátém kilometru přes sjezd na Rudnou, zpět se pak mohou vrátit na prvním kilometru u Třebonic.
