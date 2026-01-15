Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Lukáš Linhart
  20:32
Tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která byla následně převezena v umělém spánku do nemocnice. Tam jí amputovali obě nohy. Výhled je na místě omezený a hlavně tam není vhodné přecházet. Davy však úsekem proudí každý den.

Nehoda není první, která se na místě stala. I před rokem jiná žena měla vážné zranění nohy a o končetinu také přišla.

Zatáčkou projíždějí nejčastěji autobusy pražské MHD, ale i auta na přilehlé parkoviště. Naproti se pak nachází ulice s tramvajovou tratí. Na smíchovském nádraží je také vstup do stejnojmenné stanice metra.

Auta i autobusy se zde objevují náhle téměř nepřetržitě. Přechod přímo mezi nádražím a terminálem chybí, ale potřeba chodců přecházet je velká. V takovém případě stačí vteřina nepozornosti, dobíhání skoro ujíždějícího spoje nebo drobná chyba a nebezpečná situace je na světě.

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil ženu a amputoval ji obě nohy (15. ledna 2026)
Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil ženu a amputoval ji obě nohy (15. ledna 2026)
Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil ženu a amputoval ji obě nohy (15. ledna 2026)
Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil ženu a amputoval ji obě nohy (15. ledna 2026)
20 fotografií

Nešlo tak o nepředvídatelnou událost – místní a především lidé, kteří se na místě denně vyskytují na problém upozorňují již roky.

Velké pohnutí projevil muž, který má na Smíchovském nádraží obchod s květinami. „My jsme tady 27 let a za takovou dobu už tady bylo takových nehod. Opravdu šílený,“ řekl značně zvýšeným hlasem reportérovi iDNES.cz. Doplnil, že lidé chodí po vozovce, místo toho, aby chodili po chodníku.

Řekl také, že má na místě často problém zaparkovat. „Kolikrát chci zaparkovat a někdo mi stoupne před auto. Máš tady chodník, ne?“ zlobil se.

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na otázku, zda si myslí, že by přímo na místě pomohl přechod pro chodce, odvětil, že nepomohl. „Autobusy mají co dělat, aby se tam otočily. Je to hrůza, ale je to všechno o lidech. Tady (ukazuje na místo venku před prodejnou) bych dal ceduli zákaz přecházení. Já nevím, jak ty lidi donutit, aby přecházeli normálně,“ míní.

Chodci sami si však uvědomují, že přecházení úseku je nebezpečné. Jedna z cestujících, která místem prochází skoro denně řekla, že úsek sama přechází. Přiznává však, že je to nebezpečné.

Mladíci, kteří jezdí přes Smíchovské nádraží do školy se svěřili, že vidí lidi často úsek přecházet. Na otázku, zda to sami dělají, odpověděli, že chodí přes přechod.

Velmi nepřehledný úsek

Své zkušenosti popsala také redaktorka iDNES.cz. „Denně jezdím ráno autobusem z Jižního Města na Smíchovské nádraží a odpoledne zpět a opakovaně jsem si všimla, že zde lidé přebíhají ulici téměř bez rozhlédnutí. Zřejmě spěchají na spoj, který právě ze Smíchova odjíždí,“ řekla.

Podle jejich slov jde o velmi nepřehledný úsek. Chodci na místě musí dávat pozor na tramvaje jezdící z obou směrů i na projíždějící auta. „Navíc z ulice Moulíkova vyjíždějí autobusy často jeden za druhým. Silnice je velmi široká a přechod moc dlouhý. Sice značený. Ale hodně frekventovaný,“ pokračovala.

Autobus srazil v Praze chodkyni. Žena přišla o nohu

Domnívá se, že se nehoda zřejmě stala nebezpečnou zejména kvůli částečnému uzavření průjezdu ulicí U Lihovaru, kde probíhá výstavba nového mostu. „Dříve totiž autobusy ulicí Moulíkova nejezdily, ale z Lihovaru pokračovaly přímo na Smíchovské nádraží,“ doplnila. Řešením by podle ní mohl být semafor, nebo alespoň dělící ostrůvek, aby bylo možné přecházet vozovku na dvě etapy.

Tisková mluvčí pražské policie pak redakci iDNES.cz sdělila, že případ policie stále vyšetřuje. Policii bude především podle jejích slov zajímat to, kdo je viníkem této nehody. „To je pro nás zásadní otázka, kterou musí policisté zjistit, ale bohužel vždycky je na vině některý z těch účastníků, který v drtivé většině udělá chybu, protože se nevěnuje plně řízení nebo nedodrží zákonná pravidla, která se v daném místě mají dodržovat.“

„Důležité je, aby si každý, kdo je účastníkem silničního provozu, všímal toho, co se kolem něj děje,“ upozornila Kropáčová. „Aby všichni dodržovali pravidla, která jsou stanovena. Tím samozřejmě mohou zajistit to, že nedojde k dopravní nehodě, nebo mohou jakékoli následky omezit,“ míní.





15. ledna 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Stanice Chodov

Stanice Chodov

Nový informační systém na Chodově.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Stanice Pankrác

Stanice Pankrác

Obousměrná tramvaj na Pankráci.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Stanice Chodov

Stanice Chodov

Nový informační systém na Chodově.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Stanice Chodov

Stanice Chodov

Nový informační systém na Chodově.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

