Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

Na místě nemusely zasahovat žádné složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Dopravní podnik nehodu vyřešil bez nutnosti asistence dalších složek.
Nehoda se dotkla provozu linek 7, 10, 11, 16 a 26 a měla také dopad na autobusové spoje. Omezení dopravy trvalo jen 16 minut.
Podle dopravního podniku se nehoda obešla bez zranění. „Žádný z řidičů tramvají ani žádný z cestujících neutrpěl újmu na zdraví,“ potvrdil operátor infolinky DPP pro iDNES.cz.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz