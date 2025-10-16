Vykolejení vlaku převážejícího auta v Kolíně. Hasiči pokračují v odklízení

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:02
Hasiči Správy železnic od rána pokračují v odstraňování následků středečního vykolejení nákladního vlaku v Kolíně, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Podle webu Českých drah potrvá omezení do dnešních 12:00.
„Po půlnoci hasiči přerušili činnost. Od rána pak práce na likvidaci mimořádné události pokračují. Oba vagony mají utrhané podvozky a bude nutné je pomocí kolejového jeřábu nadzvednout a usadit náhradní podvozky, na kterých bude vagon odtažen na odstavné koleje,“ uvedl Kavka.

Dva vozy nákladního vlaku vykolejily ve středu brzy ráno, událost se obešla bez zranění. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Příčiny vykolejení zjišťovali inspektoři Drážní inspekce.

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

Předběžnou škodu na vlaku, autech a trati vyčíslili zhruba na 42 milionů korun. Následky nehody začali hasiči odstraňovat ve středu kolem 13:00, automobily z poškozeného vlaku museli postupně odstraňovat pomocí vyprošťovacího automobilu.

Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený je provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek. Cestující mohou využít náhradní autobusy.

16. října 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

