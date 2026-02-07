Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Podle webu Českých drah se rychlík s pracovním strojem srazil v obvodu stanice Praha-Smíchov, kde za provozu pokračuje rozsáhlá rekonstrukce tohoto dopravního uzlu. Stroj byl podle Kavky v profilu trati, kterou projížděl vlak. „Událost se vyšetřuje. Hasiči Správy železnic evakuovali stovku cestujících na první nástupiště,“ dodal mluvčí.
Nehoda omezila provoz dálkových i regionálních spojů ve směru z Prahy na západ země, některé byly zrušeny, jiné jezdí odklonem nebo mimořádně zastavují ve stanicích, kde jindy nestaví. Obnovení provozu očekává Správa železnic i České dráhy do 18:00.