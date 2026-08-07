Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti

Osobní auto se s vlakem srazilo po 17:00. „Provoz v úseku Dobřichovice - Řevnice je zastaven,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Cestující přepravovala kyvadlová náhradní autobusová doprava.
Kolem 19:40 byl provoz částečně obnoven po jedné koleji. Vlaky zde musí projíždět omezenou rychlostí.
„Tři zraněné středočeští záchranáři přepravili do pražské nemocnice Motol, řekl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.
Dechová zkouška byla jak u řidičky osobního auta, tak u strojvůdce negativní, uvedl mluvčí středočeské police Pavel Truxa.
Kolem 17:00 se stala další nehoda v úseku Unhošť - Kladno, kde se taktéž střetl vlak s osobním automobilem na přejezdu. Provoz byl kolem půl osmé večer obnoven.
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Dva senioři narazili do železničního přejezdu, jejich auto skončilo na boku
Mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant uvedl, že žádná zranění s nehodou v Přítočnu neevidují. Pouze prohlédli cestující ve vlaku.
Ohledně osobního automobilu není aktuálně známých mnoho informací, protože vůz z místa nehody ujel.
Řidičku posléze našli. Podle Truxy řidička najela při rozhlížení u nechráněného železničního přejezdu příliš blízko kolejím a zřejmě neodhadla vzdálenost.
Nebyla pod vlivem alkoholu a neměla například zákaz řízení. Jaký případný postih jí hrozí, zatím není jasné, policisté vyšetřují veškeré okolnosti.
V ani jednom případě srážka nezapříčinila vykolejení vlaku.